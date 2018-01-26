Бьёт — значит сядет: глава СК выступил против закона о декриминализации насилия в семье

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что из-за закона о декриминализации домашнего насилия оно вернулось с улиц в приёмные семьи.

Закон был принят год назад, и уже сегодня, по словам главного следователя страны, «мы уже пожинаем насилие».

«Мы побороли, маньяков на улице уже нет, но они переместились в семьи, причем в приемные семьи», — пояснил он. В связи с этим, по мнению Бастрыкина, необходимо «вернуться к этой теме», пишет РБК.

Напомним, закон исключил из Уголовного кодекса побои — действия, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий», по формулировке авторов закона, — совершенные близкими родственниками впервые.

Автор закона Елена Мизулина пояснила, что возможность уголовного наказания за побои родственников разрушает семьи. Поэтому в качестве наказания за них был установлен штраф в 30 тыс. руб., ­арест на 15 су­ток или исправительные работы.

Но данная мера, по словам главы МВД Владимира Колокольцева, не является серьёзным сдерживающим фактором и накладывает на семейный бюджет дополнительную нагрузку.