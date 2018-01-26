Кузнецов выполнил обещание: сокращённый транспорт вернули горожанам

С 1 февраля в Новокузнецке вновь вернули весь транспорт, который сократили с началом 2018 года.

Как сообщает управление по транспорту и связи, это сделано по многочисленным просьбам горожан.

Ранее в эфире «Ново-ТВ» Сергей Кузнецов заявил о решении вернуть сокращённый транспорт.

С 1 февраля дополнительные рейсы открыты на трамвайных маршрутах № 5, 5а, 6 и автобусах № 11, 80а, 94а, 101. Обновлённое расписание автобусов в Новокузнецке доступно на novokuznetsk.su.