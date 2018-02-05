Пугает такая открытость: Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику

Любой желающий может узнать о личных данных российских военнослужащих, если знает дату рождения солдата и его личный номер. Такая открытость официального сайта Министерства обороны РФ шокирует и пугает.

Журналисты fontanka.ru выяснили, что повсеместная компьютеризация сыграла злую шутку. Для удобства самих военнослужащих была разработана простая схема для получения расчетных листков за любой период времени.

Можно зайти в личный кабинет с помощью регистрации или же просто ввести личный номер военнослужащего (или номер СНИЛС гражданского сотрудника) и дату рождения.

Поэтому вероятный противник может с лёгкостью узнать все данные о российском солдате.

«Российское Минобороны лишило своих офицеров возможности скрыть настоящую профессию при попадании в плен. Вражеский офицер может с лёгкостью узнать все данные и ему не составит труда вывести военнопленного на чистую воду», — уточнят издание.