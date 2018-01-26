Год Куйбышевского района: В Новокузнецке отремонтируют школу

Накануне Сергей Кузнецов со своей командой посетили Куйбышевский район. На встрече в актовом зале администрации района с представителями управляющих и сетевых организаций и активными жителями были подняты важные вопросы по дальнейшему благоустройству района.

Планируется отремонтировать дороги на улицах Димитрова, Гончарова и Горноспасательная в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», также отремонтируют дворовые территории по программе «Комфортная городская среда». Вдобавок вдоль 10 дорог частного сектора установят освещение, заасфальтируют пешеходные дорожки, а также займутся отсыпкой более 30 магистральных улиц частного сектора.

Капитально отремонтируют среднюю школу №43, где нужно сделать входной узел, заменить окна и полы, двери, а также обустроить пришкольную территорию.

Отметим, 2018-й объявлен Годом Куйбышевского района.