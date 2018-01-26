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Новость от 07 февраля 2018

Год Куйбышевского района: В Новокузнецке отремонтируют школу

Накануне Сергей Кузнецов со своей командой посетили Куйбышевский район. На встрече в актовом зале администрации района с представителями управляющих и сетевых организаций и активными жителями были подняты важные вопросы по дальнейшему благоустройству района.

Планируется отремонтировать дороги на улицах Димитрова, Гончарова и Горноспасательная в рамках проекта  «Безопасные и качественные дороги», также отремонтируют дворовые  территории по программе «Комфортная городская среда». Вдобавок вдоль 10 дорог частного сектора установят освещение, заасфальтируют пешеходные дорожки, а также займутся отсыпкой более 30 магистральных улиц частного сектора.

Капитально отремонтируют среднюю школу №43, где нужно сделать входной узел,  заменить окна и полы, двери, а также обустроить пришкольную территорию.

Отметим, 2018-й объявлен Годом Куйбышевского района.

«На повестку дня вынесен и вопрос по решению проблем с водоснабжением на таких территориях, как Бунгур, Лапин Лог. Речь на встрече шла и о благоустройстве площади перед ДК им. Дзержинского и ремонте самого дворца культуры – эти работы планируется выполнить за два года», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

 

novokuznetsk.su

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