Зловонные реки: В Кузбассе прорыв канализации не устраняли две недели

Жители Прокопьевска жалуются на нерасторопность коммунальщиков. Ещё две недели назад произошла авария — водопровод перемёрз, произошёл прорыв канализации, и проезжую часть и тротуар затопило неприятно пахнущей водой.
Как сообщили журналисты Вести-Кузбасс, на днях последствия аварии начали устранять.
Ранее мы рассказали об аварии в посёлке Ижморский. Из-за проблем с котлом в квартирах похолодало до +15,+18 градусов.
novokuznetsk.su
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