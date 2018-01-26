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Новость от 07 февраля 2018

Зловонные реки: В Кузбассе прорыв канализации не устраняли две недели

Жители Прокопьевска жалуются на нерасторопность коммунальщиков. Ещё две недели назад произошла авария  — водопровод перемёрз, произошёл прорыв канализации, и проезжую часть и тротуар  затопило неприятно пахнущей водой.

Как сообщили журналисты Вести-Кузбасс, на днях последствия аварии начали устранять.

Ранее мы рассказали об аварии в посёлке Ижморский. Из-за проблем с котлом в квартирах похолодало до +15,+18 градусов.

 

novokuznetsk.su

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