Изменения ЖКХ: в квитанциях за коммуналку появилась новая строка

Жители Новокузнецка получили новые квитанции за жилищно-коммунальные услуги за январь. Там появилась новая строка — «ОДН водоотведение».

Речь идёт не о новой услуге, она уже была включена в графу «содержание жилья». Оплата водоотведения в отношении общедомовых нужд предусмотрена Правилами предоставления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ № 354), уточняет Кузнецкий рабочий.

Жильцы платят за неё по нормативу, который складывается из нормативов потребления холодной воды на ОДН и горячей воды на ОДН. Эти нормативы зависят от категории жилых помещений и этажности дома.

По словам оператора «Жилкомцентра», новая строка внедряется по всему городу.

Накануне комитет ЖКХ Новокузнецка напомнил горожанам, что за лифт обязаны платить все – ведь это общедомовая услуга. Поэтому возмущения жильцов на первом и втором этажах беспочвенны.