Россияне беднеют: в городах могут появиться районы-призраки

Россияне продолжают беднеть, строительная отрасль тоже переживает кризис. Но многие экономисты живут в ожидании бума в жилищном строительстве в 2018 году.

Но если это произойдёт в ближайшее время, то велика вероятность появления в городах незаселенных районов-призраков, предупреждают эксперты Независимой газеты. У людей просто не будет денег на покупку нового жилья.

Представители Минстроя уверены, что ситуацию исправит ипотечное кредитование. Уже в 2017 году был замечен рост активности в этой сфере – было выдано ипотечных кредитов на рекордную сумму – около 2 трлн руб.

Росстат сообщает, что за прошлый год было введено в строй более 1 млн квартир общей площадью 78,6 млн кв. — на 2% меньше, чем в 2016-м.

Как поясняют в Минстрое, падение ввода жилья связано в первую очередь со снижением индивидуального жилищного строительства.

Напомним, в Новокузнецке уже который год не выполняется план по вводу нового жилья.