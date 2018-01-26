На жизнь хватает: Путин отчитался о доходах за шесть лет

ЦИК опубликовал данные о доходах и имуществе, предоставленные Владимиром Путиным.

За шесть лет доход президента составил 38,5 млн руб. В эту сумму вошла зарплата, военная пенсия, вклады в банке. Путин задекларировал 13 счетов, на которых хранится 13,8 млн рублей.

Владимир Путин отчитался о собственной квартире площадью 77 кв.м. и гараже в 18 кв.м. Оба объекта находятся в Санкт-Петербурге.

В этом же гараже у Путина «стоят» ГАЗ М21 1960-х годов, ВАЗ 2121 2009-го года и прицеп «Скиф».

В бессрочном пользовании у Владимира Путина есть квартира в Москве площадью 153,7 кв.м.

Накануне выборов в 2012 году в декларации Путина за четыре года премьерства значился доход 17,7 млн рублей.