Эксперты: выдвижение Грудинина развалит КПРФ

Эксперты Института глобализации и социальных движений (ИГСО) предрекают развал КПРФ. По их мнению, коммунисты допусти роковую ошибку, выдвинув руководителя совхоза имени В.И. Ленина Павла Грудинина кандидатом в выборах президента.

Это решение вызвало раздражение её ядерного электората, что может стать катализатором ещё более глубокого внутрипартийного разлада. Тем более уже давно замечен партийный кризис, передаёт Независимая газета.

Но профессор НИУ ВШЭ Николай Петров придерживается другого мнения. Он ожидает исчезновения двух других партий ЛДПР и «Справедливой России». Политик уверен, что КПРФ омолаживается, и уход старого вождя не спровоцирует кризис.