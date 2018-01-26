Как избежать стрессов в школе?

Думаете, как избежать стрессов, которые неизбежно возникают у ученика, когда:

плохо усваивается школьный материал, т.к. память не удерживает объём информации по предметам;

т.к. память не удерживает объём информации по предметам; трудно переключиться с одного вида мыслительной деятельности на другой;

неразвитая зрительная память, что заставляет многократно повторять, чтобы удержать в памяти стихотворение, правило;

что заставляет многократно повторять, чтобы удержать в памяти стихотворение, правило; слабая концентрация внимания, неусидчивость?

Информационные технологии переживают быстрый прогресс, а наше умение работать с информацией остаётся на прежнем уровне. Неважно, что вы изучали (изучаете) в школе, вузе. Важно, насколько быстро и качественно вы усваиваете информацию, имеете ли возможность воспользоваться ею спустя день, неделю, год, десять лет.

Школьное образование призвано научить нас читать, писать, считать. Но оно не выполняет этой своей функции. 95% выпускников школ не умеют читать в прямом смысле этого слова. Согласно примерным скоростным характеристикам учебно-познавательных процессов, они должны читать 180-220 вслух, 310-330 слов в минуту про себя. Это данные 1987 года. На этот темп были рассчитаны классные и домашние задания. Прошло 20 лет. Объем материала по всем предметам увеличился многократно.

Результаты обучения являются доказательством того, что у миллионов выпускников не сформированы учебные навыки, большинство читает на уровне 5-7 класса, отсутствуют элементарные знания окружающего мира. Современная система образования не может ударить в грязь лицом, обнародовать все свои недостатки.

Но будущее наших детей можно изменить в лучшую сторону. Помощником вам станет Школа скорочтения и управления информацией «ЦентрУМ», позволяющая:

развить умение работать с информацией;

увеличить скорость мыслительных процессов и качество мышления;

И как итог ваши дети будут:

меньше времени тратить на изучение школьных предметов и качественно их усваивать;

научатся удерживать информацию с одновременного предъявления;

перестанут испытывать стресс от обучающего процесса.

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