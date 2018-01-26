Без роду-племени: в Новокузнецке предлагают снести въездной знак в город

Из памяти новокузнечан активно стирается память о трудовых подвигах жителей города.

На встрече с жителями глава района Михаил Николаевич Маренов, возглавляющий администрацию Куйбышевского района, которая состоялась 6 февраля, озвучил в перечне мероприятий, намеченных на год четырехсотлетия города снос въездного знака «Вас приветствует дважды орденоносный Новокузнецк». Присутствовавший на этой же встрече градоначальник Сергей Кузнецов поправил, что он сам против сноса въездного знака и предложил три варианта развития ситуации.

Первый: стелу советских времен на северном въезде в город снести, тем более, что недалеко уже есть дублер — черно-красный знак, символизирующий угольную и металлургическую промышленности в нашем городе (острословы уточняют: дуги — это графики развития современной промышленности Новокузнецка).

Второй вариант: въездной знак отремонтировать.

Третий: перенести его в другое место. На следующей неделе по данному вопросу должно начаться голосование на сайте городских референдумов. Ответственность за обсуждение возложена на Елену Степаненко, руководителя пресс-службы администрации Новокузнецка.

Думается, что на второй вариант не найдется денег, а первый и третий сценарии идентичны. Разве есть разница просто снести знаковый объект или снести под обещания когда-нибудь, где-нибудь после реставрации его установить. Пока будет проходить реставрация, все про обещания уже забудут. И эти опасения не беспочвенны.

Уже давно перестало звучать «дважды орденоносный…». Чаще Новокузнецк это просто городской округ. Объект культурного наследия домна №1 КМК вдруг перестала быть таковым и оказалась распиленной на металлолом. Новокузнецк претендовал на звание Город Трудовой Славы, но трудовой подвиг горожан не увековечен ни в одном парке или сквере Победы. В Заводском районе есть два памятника воинам, установленные один напротив другого, но ни в одном уголке города нет ни одного памятника труженикам тыла.

Звеньями этой цепи стали поступающие сообщения неравнодушных граждан о подготовке к передаче в Краеведческий музей на вечное хранение орденов Трудового Красного знамени и Октябрьской Революции, которыми за трудовые и боевые заслуги наш город был награжден приказом Президиума Верховного Совета СССР.

При передаче любого объекта в музей, владельцу он уже не принадлежит. В нашем случае, ордена, городские реликвии, перестанут принадлежать городу, станут частью Музейного фонда Российской Федерации, который вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Если бы речь шла о человеке, только после смерти его наследники вправе передать его награды в музей. То же самое и с организациями. Например, награды Комсомольской организации Новокузнецка, переданы музею, так как организации уже нет. А наш город-то еще жив! Своими наградами гордится Смоленск. Севастополь хранит награды орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и Грамоту Верховного Совета СССР в секторе режимной секретной работы Севастопольской городской госадминистрации с момента награждения — c 8 мая 1965 года. Реликвии Мурманска хранятся в мэрии, в так называемой секретной части отдела по чрезвычайным ситуациям. В здании Керченского городского совета хранятся врученные 14 сентября 1973 года орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Это города, которые гордятся своей славой. Новокузнецк не из их числа?