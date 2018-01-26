Как потопаешь, так и полопаешь: Руководителей госкомпаний предложили премировать по критерию эффективности

На рассмотрение внесён законопроект о новой системе премирования управленческого персонала.

Автор идеи, член Комитета палаты по транспорту и строительству Гаджимурад Омаров отмечает, что работодатель должен поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

Другими словами, в госкомпаниях оплата труда руководства должна проводиться с учётом достигнутых результатов. Но эту схему оплаты труда почему-то игнорируют до сих пор.

Если законопроект примут, что руководители госорганизаций будут активней работать над совершенствованием организаций для получения социально-экономического эффекта, передаёт Парламентская газета.