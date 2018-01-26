Непростое лето: Эксперты прогнозируют сокращение количества торговых сетей

«На рынке чувствуется очень жесткая конкуренция, потенциал импортозамещения практически полностью себя исчерпал. И этим летом, как я ожидаю, рынок покинут многие компании, – отметил спикер. - Хотя в стране и происходит индексация зарплаты, расходная часть пока прирастает более высокими темпами. Увеличиваются налоги, расходы на коммуналку, с 1 января 2018 года произошло повышение акцизов на бензин на 1 рубль, а это неизбежно повлечет за собой рост транспортных расходов, и, соответственно, цен на товары. Но возможно, на ситуацию повлияет то, что россияне снова начали брать кредиты».