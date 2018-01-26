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Новость от 08 февраля 2018

Непростое лето: Эксперты прогнозируют сокращение количества торговых сетей

По мнению гендиректора Infoline Ивана Федякова, уже этим летом многие торговые сети покинут рынок. Рост акцизов на топливо неизбежно спровоцируют рост цен на товары.

При этом многие россияне и так вынуждены экономить на продуктах питания. Об этом он заявил на XIII всероссийском продовольственном форуме «Поставщик в сети», сообщает retail.ru

«На рынке чувствуется очень жесткая конкуренция, потенциал импортозамещения практически полностью себя исчерпал. И этим летом, как я ожидаю, рынок покинут многие компании, – отметил спикер. - Хотя в стране и происходит индексация зарплаты, расходная часть пока прирастает более высокими темпами. Увеличиваются налоги, расходы на коммуналку, с 1 января 2018 года произошло повышение акцизов на бензин на 1 рубль, а это неизбежно повлечет за собой рост транспортных расходов, и, соответственно, цен на товары. Но возможно, на ситуацию повлияет то, что россияне снова начали брать кредиты».

novokuznetsk.su

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