Парламентская республика: Собчак предложила сократить полномочия российского президента

В начале февраля кандидат в президенты Ксения Собчак посетила США. Она встретилась с зарубежными коллегами и сделала ряд громких заявлений.

Выступая в Вашингтоне, светская львица предложила изменить баланс власти в РФ и значительно сократить полномочия президента, при этом увеличив ответственность законодательной власти. То есть предложила сделать из России парламентскую республику, сообщает Лайф.

«Нужно трансформировать Россию в парламентскую республику и укрепить полномочия независимой судебной власти и ответственную законодательную ветвь», — сказала Собчак.