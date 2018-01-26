Высокий сервис: в Красноярске пассажиры два часа мёрзли в открытом самолёте из-за прилёта Путина

Вчера в Красноярске побывал Владимир Путин. Глава государства прилетел в аэропорт Емельяново утром – и пассажирам одного из рейсов очень не повезло, пишет ВашГород.ру.

В это время, около 9.00, должен был отправляться рейс 418 в Москву. «Боинг-737» задержали на два часа, пока не приземлится президентский самолёт. Всё это время двери оставались открытыми – при минус 16°C мёрзли и взрослые, и дети.

Об этом в фейсбуке рассказал пассажир рейса 418 Григорий Скарченко.

Как объяснил Скарченко «Радио Свобода», вход на перрон закрыли даже для сотрудников аэропорта, поэтому трапы и не убрали:

«Нас загрузили в автобус, довезли до самолёта, посадили в самолет. Буквально через несколько минут командир объявил, что в связи с прибытием официальных лиц <…> аэропорт закрыт, причем закрыт даже для сотрудников аэропорта, которых не пускают на перрон. Поэтому, сказал он, мы не можем закрыть двери в самолёт, потому что некому убрать трапы. Это были обычные трапы, самолет оборудован двумя выходами, оба они остались открытыми, был сквозняк».

Пассажиры в это время постили в твиттер фотографии из самолёта-холодильника.

Ведь ты летучая мыыышь или просто @feodor_sinoptik из Иркутска pic.twitter.com/KtfJPkosWa — Мария Быстрова (@1408bike_m) 7 февраля 2018 г.

Кроме того, пассажиров «Боинга» просили не подсматривать за прилётом Путина. В самолёт зашёл человек, который закрыл шторки иллюминаторов с левой стороны. Но это не помешало самым смелым открыть их после ухода.

В самолете идет дискуссия о причине закрытия иллюминаторов: это ради безопасности или Путину нас просто видеть неприятно?



Судя по тому, в каких мы условиях — второе. — Мария Быстрова (@1408bike_m) 7 февраля 2018 г.

В авиакомпании «Победа» обещали компенсировать неудобства всем пассажирам, у которых были пересадки. Всё время ожидания в самолёте работали туалеты, пассажирам разносили напитки.

Добавим, в это утро в Емельяново задержали около 15 рейсов, судя по данным на табло.

Напомним, сегодняшний день президент проведёт с рабочим визитом в Новосибирске: Владимир Путин прилетел в сибирскую столицу вчера вечером.