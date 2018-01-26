Потребности региона: Дорогу из Новокузнецка в Костёнково ликвидируют

В администрации Новокузнецкого района накануне прошло заседание, на котором обсуждали перекрытие технологической дороги у села Матюшино.

Глава района Дмитрий Беспалов, заявил, что дорогу из Новокузнецка в Костёнково ликвидируют. Взамен построят новую, правда, она будет длиннее на 800 метров и пройдёт севернее.

Напомним, несколько дней назад в Новокузнецке перекрыли Кузнецкий мост из-за аварии. Водители стояли несколько часов в шестибалльной пробке.