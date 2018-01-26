Снег и метели: кузбассовцев предупреждают о непогоде

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются снегопады и метели. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 17 м/с.

Средняя температура воздуха в ночные часы -22,-25 °С, в некоторых районах до -30 °С. Днём -11, -8 °С.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 08.02 -12,-17, при прояснении -21,-24 -6,-11, местами до -16 западный 3-8, местами порывы 12-17 Облачно с прояснениями, на большей части территории снег: ночью умеренный, местами небольшой, днем от небольшого до умеренного, поземки, местами метели. На дорогах гололедица. 09.02 -14,-19, при прояснении -21,-26 -9,-14, местами -4,-9 северо-западный 3-8, местами до 14 Местами небольшой снег, слабые метели. На дорогах гололедица. 10.02 -17,-22, местами -25,-30 -9,-14, местами -2,-7 северо-восточный 3-8 Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.