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Новость от 08 февраля 2018

Снег и метели: кузбассовцев предупреждают о непогоде

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются снегопады и метели. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 17 м/с.

Средняя температура воздуха в ночные часы -22,-25 °С, в некоторых районах до -30 °С. Днём -11, -8 °С.                                       

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

08.02

-12,-17, при прояснении

-21,-24

-6,-11, местами до -16

западный

3-8, местами порывы 12-17

Облачно с прояснениями, на большей части территории снег: ночью умеренный, местами небольшой, днем от небольшого до умеренного, поземки, местами метели. На дорогах гололедица.

09.02

-14,-19, при прояснении

-21,-26

-9,-14, местами

-4,-9

северо-западный

3-8, местами

до 14

Местами небольшой снег, слабые метели. На дорогах гололедица.

10.02

-17,-22, местами -25,-30

-9,-14, местами

-2,-7

северо-восточный

3-8

Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

novokuznetsk.su

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