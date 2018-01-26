Снег и метели: кузбассовцев предупреждают о непогоде

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются снегопады и метели. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 17 м/с.
Средняя температура воздуха в ночные часы -22,-25 °С, в некоторых районах до -30 °С. Днём -11, -8 °С.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
08.02
-12,-17, при прояснении
-21,-24
-6,-11, местами до -16
западный
3-8, местами порывы 12-17
Облачно с прояснениями, на большей части территории снег: ночью умеренный, местами небольшой, днем от небольшого до умеренного, поземки, местами метели. На дорогах гололедица.
09.02
-14,-19, при прояснении
-21,-26
-9,-14, местами
-4,-9
северо-западный
3-8, местами
до 14
Местами небольшой снег, слабые метели. На дорогах гололедица.
10.02
-17,-22, местами -25,-30
-9,-14, местами
-2,-7
северо-восточный
3-8
Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
novokuznetsk.su
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