В помощь ГИБДД: в регионах появятся новые структуры

Правительство предлагает создать в регионах новые структуры, которые будут заниматься вместо ГИБДД сбором и оформлением штрафов за нарушение ПДД (фиксируются автоматическими камерами). Об этом сообщает газета Известия.

Подобная структура больше года уже существуют в столице — Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) обрабатывает штрафы за превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на выделенную полосу и другие.

Напомним, в начале января началось массовое увольнение сотрудников ГИБДД. Сокращение штата планируется на 10 тысяч сотрудников.