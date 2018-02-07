Топилин рассказал: почему россияне стремительно беднеют на фоне растущих зарплат

По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, реальные доходы населения падают на фоне роста зарплат из-за уменьшения «серого» сектора экономики.

По итогам 2017 года – зарплата выросла на 3%, в 2016-ом на 0,8%. Но при этом эти два года реальные доходы продолжают только падать. Максим Топилин отметил, что растущие зарплаты всегда «тянули» за собой доходы. Но в этот раз этого не произошло.

Этот парадокс чиновник объяснил сокращением теневого сектора, ведь статистика учитывает и доходы, и расходы населения, а расходы делают не только те, кто официально работает, но и те, кто имеет нелегальные доходы, сообщается Российская газета.

Напомним, эксперты Минэкономразвития (МЭР) считают, что в 2018 году россиян ждет максимальный за последние четыре года рост реальных зарплат.