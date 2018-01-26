Морозы спали: ТРЦ «Планета» вновь поменял условия парковки

Торгово-развлекательный центр «Планета» рассказал об изменениях подземной парковки.

Напомним, в конце января ТРЦ ввёл новые условия парковки — теперь бесплатно оставить машину можно было только на два часа. За третий час приходилось платить 50 рублей, затем — 100 рублей за 60 минут. Новость вызвала негодование многих жителей.

С 9 февраля условия вновь меняются — теперь бесплатно оставить машину можно на три часа. За четвёртый час придётся отдать 50 рублей, за последующие — 100 рублей.

«Для постоянных гостей „Планеты“ вновь действует специальное предложение: при покупке парковочной карты на длительный срок на условиях предоплаты за 30 календарных дней с даты оформления стоимость составит 5 000 рублей», — сообщили на сайте торгово-развлекательного центра.

Ранее мы рассказали, как пользоваться парковкой «Планеты» в новых условиях.