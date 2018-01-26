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Новость от 08 февраля 2018

Федералы поддержат театр «Сказ»: в Кузбассе учреждения культуры получат 36 млн рублей

В этом году кузбасские учреждения культуры получат дополнительное  финансирование из федеральной казны.

Более 36 млн рублей направят на развитие культуры в регионе в рамках проекта «Культура малой родины».

Участником этого проекта стал и Новокузнецкий театр кукол «Сказ». Часть средств потратят на развитие театров в Прокопьевске и Кемерове, а также на 10 клубных учреждений из сельских районов области.

Как уточнят АКО, на эти деньги заменят звуковое и световое оборудование, приобретут современные кресла в зрительные залы, одежду сцены и др.

 

novokuznetsk.su

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