Федералы поддержат театр «Сказ»: в Кузбассе учреждения культуры получат 36 млн рублей

В этом году кузбасские учреждения культуры получат дополнительное финансирование из федеральной казны.

Более 36 млн рублей направят на развитие культуры в регионе в рамках проекта «Культура малой родины».

Участником этого проекта стал и Новокузнецкий театр кукол «Сказ». Часть средств потратят на развитие театров в Прокопьевске и Кемерове, а также на 10 клубных учреждений из сельских районов области.

Как уточнят АКО, на эти деньги заменят звуковое и световое оборудование, приобретут современные кресла в зрительные залы, одежду сцены и др.