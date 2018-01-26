Поимённо: глава Новокузнецка завёл новую традицию

Глава Новокузнецка еженедельно выступает в прямом эфире в программе «Утро с мэром». Он отчитывается перед горожанами о проделанной работе, отвечает на вопросы и комментирует происходящие события в городе.

Совсем недавно Сергей Кузнецов завёл новую традицию. Теперь в начале своего выступления, он поимённо поздравляет старших дома с днём рождения. Так он сделал и в этот раз, в эфире от 8 февраля.

«По традиции поздравим наших замечательных друзей. Старшую дома — Шафикову Галину в Орджоникидзевском районе, с днём рождения. Новоильинский район – Климова Валентина, с днём рождения от всех нас! Куйбышевский район – Ермакова Анастасия. Доброго вам дня и всего самого наилучшего!» — поздравил мэр.

Именинникам он пожелал хорошего настроения и счастья во все времена.