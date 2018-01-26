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Новость от 08 февраля 2018

Чтобы тоже отвечали: Главы районов Новокузнецка начнут отчитываться перед горожанами в прямом эфире

Сегодня, 8 февраля, глава Новокузнецка традиционно выступил в прямом эфире. До мэра дозвонилась женщина с предложением заставить глав районов города тоже отчитываться перед горожанами в прямом эфире.

Галина Васильевна отметила, что Сергей Кузнецов не должен брать «весь огонь за себя».

 «Мы так и сделаем! — пообещал глава.  – Я эту идею уже давно вынашиваю. Люди должны знать, кто же руководит районами. Мы, конечно, будем применять вот эти методы. Пусть люди управляют с экранов».

Отметим,  недавно горожанка пожаловалась на главу Заводского района Алексея Ермолаева.

novokuznetsk.su

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