Чтобы тоже отвечали: Главы районов Новокузнецка начнут отчитываться перед горожанами в прямом эфире

Сегодня, 8 февраля, глава Новокузнецка традиционно выступил в прямом эфире. До мэра дозвонилась женщина с предложением заставить глав районов города тоже отчитываться перед горожанами в прямом эфире.

Галина Васильевна отметила, что Сергей Кузнецов не должен брать «весь огонь за себя».

«Мы так и сделаем! — пообещал глава. – Я эту идею уже давно вынашиваю. Люди должны знать, кто же руководит районами. Мы, конечно, будем применять вот эти методы. Пусть люди управляют с экранов».

Отметим, недавно горожанка пожаловалась на главу Заводского района Алексея Ермолаева.