Свобода, которой нет в жизни, или Один час из жизни особого ребёнка

Февральский снежок мягко падает на горнолыжную трассу. На верху Маяковой горы, далеко, оттого словно на телеэкране, плавно скользят юные лыжники.

В будущем, возможно, это будет под силу и маленькому Тимофею. Пока 6-летний новокузнечанин только учится крепко стоять в ботинках и как следует держаться руками за слайдер. Свои навыки продемонстрирует нам чуть позже. А пока мы, журналисты вместе с операторами, толпимся в деревянном и вкусно пахнущим лесом домике рядом с комплексом.

Тут вместе с бабушкой переодевается другой особый лыжник.

-А у тебя что лучше получается, ходить на ножках или кататься? — спрашиваем ребёнка. -Кататься, — довольно говорит.

Не улыбнуться, глядя на счастливое лицо мальчишки, сложно. А уж как светятся от радости ребятишки, когда летят навстречу ветру с горы!

“Тимофею здесь очень нравится. Павел, инструктор, нашёл с ним общий язык. Мы очень благодарны этой программе, и людям, которые работают с детьми”, — рассказывает мама мальчика Рада.

По программе “Лыжи мечты” от ЕВРАЗа Тимофей, как и другие 9 ребятишек, занимается бесплатно. Два года тому назад ещё мама не отпустила его — слишком уж мальчик боялся. А сейчас он буквально влюблён в лыжи — уже летом начинает спрашивать, когда же будут кататься.

Сегодня — один из тех самых радостных дней. Прежде чем идти до подъёмника, мама вместе с Павлом в домике надевают на Тимофея ярко-жёлтые горнолыжные ботинки. Это самое сложное в катании, говорит инструктор — мышцы у мальчика сокращаются, и обувь тяжело налезает. “Ну как, нормально?” — спрашивает Рада сына. “Пальцы загнулись”, — скромно говорит тот. Надевают ботинок заново.

В ярком красном костюмчике и шапочке с помпоном Тимофей похож на завзятого горнолыжника. Мама с Павлом помогают ему встать на лыжи. Специальный вертикализатор держит стопы ребёнка в анатомически правильном положении. Руками Тима берётся за слайдер. Одну, правда, приходится поддерживать верёвкой — ладошка плохо сгибается. “Авторская методика”, — улыбается тренер Павел.

Чтобы мальчик не упал, во время катания держит его за прикреплённые к комплекту вожжи. Впрочем, это не мешает Тимофею считать, что он сам съезжает с горки. “Думает, что он великий горнолыжник”, — по-доброму смеётся мама.

А почему бы и нет? Пусть достижения особых детей кому-то покажутся незначительными, для родителей они — настоящий прорыв.

“Ребёнок теперь может у меня руки разворачивать. Раньше не умел. Пришлось учиться на занятиях по иппотерапии, а то надо же как-то лошадь кормить, — снова улыбается Рада. Но затем вдруг становится серьёзной. — ЕВРАЗ, на самом деле, как может, помогает. Эта программа — действительно лыжи мечты. Это большое дело”.

Горнолыжный спорт для детей с ДЦП — настоящая свобода, которой нет в их повседневной жизни, говорит новокузнечанка. Помимо того, катание улучшает состояние мальчика. За это время Тимофей стал лучше держать спину (“Для меня это особое достижение”, — говорит Рада), сидеть с опорой.

Улучшения после занятий по программе в состоянии ребятишек появляются повсеместно. Некоторые из них тренер Павел даже называют чудесами.

“Ребёнок с ДЦП, который и секунды стоять не мог, сделал четыре шага. Или вот, девочка была лежачая. Мама рассказывает — приходит, а дочь сама на кровати сидит. Если дети голову сами не могут держать, у них это со временем получается. Нам, может быть, кажется, что главное, это чтобы ребёнок пошёл. А вот он начал, допустим, правой рукой пользоваться. Это уже значит, в быту сам себя может обслужить. Да и для самого ребёнка это хорошо”, — подтверждает инструктор программы реабилитации “Лыжи мечты” Павел Мусатов.

Сейчас в распоряжении ребят только один слайдер — приходится строить график занятий так, чтобы все успели. Но уже скоро в Новокузнецке приедет второй комплект, и тренерам с детьми станет намного удобнее.

“В 2015 году здесь, на горе Маяковая, стартовал проект “Лыжи мечты” при поддержке ЕВРАЗа. Был приобретён комплект специализированного оборудования, и два тренера прошли обучение в Москве. Сегодня проект продолжается, компания его поддерживает, приобретен дополнительный комплект оборудования.

Кроме того, в рамках проекта “ЕВРАЗ — городу” у подножья горы появился деревянный павильон, установлена сушилка для обуви. Приобрели комплект сеток, чтобы максимально повысить безопасность на трассе. Отзывы от родителей получаем исключительно положительные”, — рассказала начальник департамента по корпоративной и социальной ответственности РЦКО “Сибирь” ЕВРАЗ Анастасия Кривоноженко.

Впереди у Тимофея ещё школа — и пока мама не знает, в общеобразовательной или специализированной он будет заниматься. Как бы то ни было, проблемы с коллективом у мальчика вряд ли возникнут, считает новокузнечанка. Тимофей очень общительный, а занятия на лыжах добавили уверенности в себе. А если ребёнок и дальше продолжит кататься по программе — не исключено, что в будущем сможет твёрдо стоять на земле не только в переносном смысле.

Напомним, в Кузбассе недавно появился костюм для реабилитации детей с ДЦП. Он поступил в центр «Фламинго» в Кемерове, где занимаются порядка 700 ребятишек. Всего же в Кузбассе в подобных учреждениях реабилитацию проходят около 4500 детей. А как семьи живут и борются с ДЦП, можно хорошо понять на примере особого мальчика из Новокузнецка — Захара.