Федеральная Служба Баннеров: в Новокузнецке охраняют плакаты Путина

Жители Новокузнецка сообщают, что все предвыборные плакаты Владимира Путина охраняют полицейские в штатском или сотрудники ГИБДД.

«Который раз проезжаю мимо баннера с Путиным на Орджоникидзе и, вижу, как около него дежурит машина. Уже не первый день. Автомобили меняются, видимо, дежурят и днём, и ночью. И сегодня на обед поехал, а там рядом с плакатом уже мужчина сидит в белой машине. Рядом идут ремонтные работы, а он просто сидит уже который час и никуда не уезжает», — рассказал горожанин Андрей.

По словам горожанки Анастасии, сотрудники Госавтоинспекции уже который день стоят на проспекте Кузнецкстроевский, охраняя сразу три плаката с Владимиром Владимировичем.

«Я всё понять не могу, уже больше недели около ТРЦ «Сити Молл» стоит патрульная машина. В округе висит три баннера с Путиным. Неужели их охраняют и заодно нерадивых водителей штрафуют?» — предположила новокузнечанка.

Источник в правоохранительных органах на правах анонимности подтвердил информацию.

«Дано распоряжение круглосуточно дежурить у плакатов с изображением Владимира Путина. Причём вести наблюдение за этими объектами планируется до президентских выборов», — уточнил он.

Зачем и для чего это делается — он не уточнил. Официально эту информацию сотрудники не подтверждают.

Отметим, в Сыктывкаре также есть сообщения, что предвыборные плакаты Владимира Путина находятся под охраной.

Напомним, в Красноярске пассажиры два часа вынуждены были мёрзнуть в открытом самолёте из-за прилёта Путина.