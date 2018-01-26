У ребёнка температура под 40: кемеровчанке отказали в приезде скорой

Врачи скорой помощи отказали в приезде кемеровчанке — у её ребёнка всю ночь держалась высокая температура.

На сообщение женщины о почти 40-градусном жаре у малыша диспетчер посоветовал обратиться в местную поликлинику, а при отказе — снова позвонить в скорую, сообщает ВашГород.ру. Тем не менее, бригада врачей приняла вызов после звонка мужа возмущённой женщины.

«Эмоции, это понятно, это мама, это отцы и дети. У всех есть дети. Человек стал говорить, что состояние ребёнка связано именно с температурой. То есть ни боль в животе, ни какие-то травмы», — пояснил диспетчер.

В скорой помощи добавили, что такие сообщения они должны передавать в поликлиники, этими сигналами займётся педиатр в дневное время. Уточняется, что кемеровчанка обращалась в скорую в 10:30 утра.

В инструкции сказано, что температура у ребёнка старше трёх лет не попадает в разряд для экстренного вызова медиков.

По словам главврача станции скорой помощи Кемерова Сергея Киреева, такие сигналы отрабатывают только когда поликлиники уже закрыты. Каждый день диспетчеры принимают около 500 обращений от кемеровчан.