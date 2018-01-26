Время назад: Тулеев выступает за возврат смертной казни, кузбассовцы готовятся к ЧС

Novokuznetsk.su вспоминает события, о которых говорил город год назад — с 5 по 11 февраля 2017 года.

В начале февраля 2017 специалисты из центра «Антистихия» МЧС предупредили кузбассовцев, что весной нужно готовиться к чрезвычайной ситуации. Они сделали неблагоприятные паводковые прогнозы, проанализировав количество снега и толщину льда на основных реках.

Но весна порадовала хорошей погодой и никаких паводковых происшествий не было. В этом году до сих пор информации о подготовке к паводку не поступало.

Год назад жители Кемеровской области были потрясены ужасными событиями, которые произошли в Новокузнецке. Девочку 11 лет убили, а её тело сбросили в вентиляционный штрек. После этого общественность требовала расправы над убийцей. Подозреваемого быстро нашли и арестовали.

Аман Тулеев встал на сторону возмущённых горожан и обратился к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Кузбасса с просьбой принять активное участие в разработке законопроекта ужесточающего наказание за преступления против несовершеннолетних – вплоть до отмены моратория на смертную казнь.

Но его обращение ни к чему не привело. Отметим, летом 2017 года стало известно, что подозреваемый в убийстве девочки умер.

Ещё одну новость активно обсуждали жители Новокузнецка год назад — кондуктор автобуса №65б, не оказала никакой помощи девочке, которая упала в обморок. Мать пострадавшей обратилась в СМИ и попросила откликнуться свидетелей этого инцидента, чтобы привлечь к ответственности кондуктора.

В итоге факт неоказания помощи не был доказан, но с водительским и кондукторским составом предприятия провели внеочередной инструктаж о порядке действий при возникновении непредвиденных ситуаций при работе на линии.

Отметим, совсем недавно новокузнечане обсуждали похожий инцидент – кондуктор высадила ребёнка из автобуса в 35-градусный мороз. Потом девочка призналась, что сама вышла из маршрутки.