«Это не лёгкое метро, а тяжёлая работа»: Кузнецов рассказал о возрождении трамвая

В прямом эфире глава Новокузнецка прокомментировал идею создания лёгкого метро в городе и рассказал о транспортной реформе.

«Я никогда не называл эту тему лёгким метро. Так её назвал один из моих работников. Так просто назвали, сравнили с лёгким метро и все подхватили. И у всех в голове начинает зарождаться образ метро, как в Москве. Нет, это не метро и никакое не лёгкое метро. Давайте опустим этот термин.

Пусть это будет просто возрождение трамвая, либо поддержание муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия, либо реформа транспорта. Она на самом деле назрела. Вы посмотрите, в каком состоянии у нас верхнее строение путей, контактная сеть. Её не заменяли лет 25-30, а она изнашивается. Если смотреть улицу Орджоникидзе и Циолковского – ну это безобразие. Поэтому это реформа комплексная. И это никакое не лёгкое метро, это будет тяжёлая работа. Мы ещё ни одного рубля не потратили. Ещё ни с кем не заключили проектов и соглашений. У нас не хватает муниципальных денег на содержание всего этого бедствия.

И выход я вижу только один – это государственно-частное партнёрство. И привлечение денег инвесторов. А сейчас у города денег нет. Всё в проекте пока, и моя задача всё это изучить. Сейчас мы создаём проект комплексного развития транспортной инфраструктуры в городе.

Именно поэтому сейчас идёт большой опросник. Мы сейчас смотрим, что нужно людям. Но на это нужно время, транспортная реформа займёт от 5 до 10 лет», — рассказал Сергей Кузнецов.