Выборы-2018: ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня

Опубликован избирательный бюллетень для голосования на президентских выборах.

По словам зампреда Центризбиркома Николая Булаева, при составлении документа, были учтены все замечания и информация отображена максимально удобно для голосующих.

В списке будет 8 фамилий, все имена расположены в алфавитном порядке.

В каждой графе кандидата указан год рождения, место жительства, место работы и должность, субъект выдвижения.



К президентским выборам в марте планируют напечатать более 111,4 миллиона избирательных бюллетеней.