Программа работает: кузбассовцам начали платить за первенца

В конце 2017 года президент РФ заявил о запуске новой программе поддержки малообеспеченных семей. Теперь за рождение первого ребёнка можно получить ежемесячные выплаты.

Некоторые кузбассовцы уже оформили эту льготу. Семья из Анжеро-Судженска, в которой 1 января 2018 года родилась дочь, стала первой в регионе, получившей ежемесячную выплату. Теперь каждый месяц они будут получать по 9857 рублей, сообщает Вести-Кузбасс.