Кто следующий: кого уволят из правительства после президентских выборов

Март принесёт много изменений. Мы узнаем, кто станет главой государства и увидим обновлённое правительство. Эксперты «Нового дня» назвали имена главных кандидатов на увольнение.

Ожидается, что свой пост покинет вице-премьер Дмитрий Рогозин – отразятся его неудачи в космической сфере. Напомним, в ноябре прошлого года запуск ракеты «Союз-2.1б» провалился –головная часть «Союза», которая должна была доставить на орбиту Земли 19 спутников, упала в Атлантический океан.

В чёрный список попала и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Многие отмечают, что при ней уровень медицинской доступности снизился.

Компанию Рогозину и Скворцовой может составить Владимир Мединский, полагают эксперты. Постоянные скандалы вокруг него негативно отражаются на репутации правительства в целом.

Другие политологи в список на выбывание отнесли премьер-министра Дмитрия Медведева и министра образования и науки Ольгу Васильеву.

Ранее ЦИК опубликовал текст избирательного бюллетеня.