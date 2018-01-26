Ставка не зашла: на выборы президента запретят принимать ставки

Минфин опубликовал законопроект, по которому букмекерам разрешается принимать ставки на исход политических событий — голосование, выборы, кроме тех, что проходят в России.

Однако этот закон вряд ли вступит в силу до нынешних выборов президента 18 марта, пишет «Интерфакс».