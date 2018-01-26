Ставка не зашла: на выборы президента запретят принимать ставки

Минфин опубликовал законопроект, по которому букмекерам разрешается принимать ставки на исход политических событий — голосование, выборы, кроме тех, что проходят в России.
Однако этот закон вряд ли вступит в силу до нынешних выборов президента 18 марта, пишет «Интерфакс».
«Дело в том, что одно из наиболее частых проявлений проведения азартных игр под видом лотерей — это использование событийности, которая не связана с конкретным физическим лицом или спортивным событием. Поэтому мы хотим эту событийность ограничить. Чтобы добросовестные букмекеры, каковыми является большинство контор, принимали ставки на событие, которое в реальности происходит», — приводит агентство слова замминистра финансов Алексея Моисеева.
Законопроект призван исключить схему, при которой "события", на которые принимаются ставки, фактически генерируются игорными автоматами. "Выборы здесь просто попали "под раздачу" вместе со всем, это не была главная цель и не является основной задачей. Основная задача - ограничить событийность, чтобы не использовать букмекерские аппараты для проведения азартных игр", - сказал Моисеев.
novokuznetsk.su
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