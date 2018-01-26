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Новость от 09 февраля 2018

Кудрин считает: для россиян будет счастьем дольше платить государству

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин неоднократно высказывался за повышение пенсионного возраста. По его мнению, только таким образом можно выйти из кризисной ситуации и увеличить пенсии россиянам. Он подчёркивает, что реформа должна быть реализована в ближайшие 20 лет. 

Экс-министр отмечает, что в среднем, по выходе на пенсию сейчас россиянин получает около 33% от своего прежнего заработка. И это неправильно – нужно повышать сумму выплат. Но добиться этого можно только при программном увеличении периода активной жизни, передаёт его слова ura.news.

Сегодня, по его информации, в России это 72 года, в ближайшие шесть лет нужно добиться показателя в 76-78.

novokuznetsk.su

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