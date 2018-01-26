Расширяется: СГК купила крупнейшую энергокомпанию Новосибирска

«СИБЭКО» вошла в состав «Сибирской генерирующей компании».

На “СИБЭКО” в начале марта запланировано внеочередное общее собрание акционеров, на котором нынешнему составу совета директоров предложат досрочно сложить полномочия, сообщает “Континент-Сибирь”..

В новый совет директоров войдут представители СГК: генеральный директор СГК Михаил Кузнецов, финансовый директор компании Андрей Ванюшин, директор по тарифообразованию Екатерина Косогова, технический директор Олег Петров и другие.

В конце прошлого года ФАС разрешила “Кузбассэнерго” приобрести 100% голосующих акций АО «СИБЭКО».

В результате СГК стала владельцем около 78% акций СИБЭКО, сообщили в компании.

С приобретением СИБЭКО СГК увеличит свою долю в выработке тепловой и электрической энергии за Уралом. Суммарная установленная мощность объектов СГК увеличится на 38% до 10,9 ГВт, тепловая — на 53% до 23,9 тыс. Гкал/час.

СГК сегодня одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Сибири. Компания ведёт активную деятельность в Кемеровской области, Республике Хакасия, Алтайском и Красноярском краях.