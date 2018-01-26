Больше денег – больше плати: в России предложили ввести повышенный налог для богатых

Очередной раз в правительстве обсуждают идею ввода повышенного налога для состоятельных россиян. Предлагается повысить налоговую ставку до 18 % для тех, кто зарабатывает больше 24 млн рублей в год. А для рядовых россиян, чей доход ниже – оставит ставку в 13%.

Ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) предложили депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

Если законопроект примут, то нововведение коснется только небольшой группы граждан из 20 тысяч человек, передаёт ura.news.

Но многие эксперты сходятся во мнении, что законопроект не будет одобрен.