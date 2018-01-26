В ус не дуют: Собчак оказалась самым богатым кандидатом в президенты

Накануне ЦИК объявил всех участников выборов президента России в 2018 года.

Ими стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

В бюллетене их фамилии расположатся в алфавитном порядке.

Самым богатым кандидатом оказалась Ксения Собчак, в её декларации указан доход в 400 млн рублей за последние шесть лет.

Доходы бизнес-омбудсмена Бориса Титова за прошедшие шесть лет составили 274,3 млн рублей.

Павел Грудинин за шесть лет заработал 157 млн рублей

Владимир Жириновский задекларировал 98,3 млн рублей за шесть лет.

Владимир Путин задекларировал 38,5 млн рублей.

Максим Сурайкин — 26,2 млн

Доход Григория Явлинского с 2012 года составил чуть более 23 млн рублей.

Меньше всех заработал Сергей Бабурин — 11 млн рублей.

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Агитация в СМИ начнется с 16 февраля, уточнили в четверг в ЦИКе.