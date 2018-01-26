RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 09 февраля 2018

В ус не дуют: Собчак оказалась самым богатым кандидатом в президенты

Накануне ЦИК объявил всех участников выборов президента России в 2018 года.

Ими стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

В бюллетене их фамилии расположатся в алфавитном порядке.

  • Самым богатым кандидатом оказалась Ксения Собчак, в её декларации указан доход в 400 млн рублей за последние шесть лет.
  • Доходы бизнес-омбудсмена Бориса Титова за прошедшие шесть лет составили 274,3 млн рублей.
  • Павел Грудинин за шесть лет заработал 157 млн рублей
  • Владимир Жириновский задекларировал 98,3 млн рублей за шесть лет.
  • Владимир Путин задекларировал 38,5 млн рублей.
  • Максим Сурайкин — 26,2 млн
  • Доход Григория Явлинского с 2012 года составил чуть более 23 млн рублей.
  • Меньше всех заработал Сергей Бабурин — 11 млн рублей.
Агитация в СМИ начнется с 16 февраля, уточнили в четверг в ЦИКе. 

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники