В ус не дуют: Собчак оказалась самым богатым кандидатом в президенты

Накануне ЦИК объявил всех участников выборов президента России в 2018 года.
Ими стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.
В бюллетене их фамилии расположатся в алфавитном порядке.
- Самым богатым кандидатом оказалась Ксения Собчак, в её декларации указан доход в 400 млн рублей за последние шесть лет.
- Доходы бизнес-омбудсмена Бориса Титова за прошедшие шесть лет составили 274,3 млн рублей.
- Павел Грудинин за шесть лет заработал 157 млн рублей
- Владимир Жириновский задекларировал 98,3 млн рублей за шесть лет.
- Владимир Путин задекларировал 38,5 млн рублей.
- Максим Сурайкин — 26,2 млн
- Доход Григория Явлинского с 2012 года составил чуть более 23 млн рублей.
- Меньше всех заработал Сергей Бабурин — 11 млн рублей.
novokuznetsk.su
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