Никто не спасёт: в 17 субъектах России нет детских региональных больниц

На этой неделе в Совете Федерации обсуждались проблемы здравоохранения. Как рассказала председатель СФ РФ Валентина Матвиенко, в регионах ситуация со медицинским обеспечением населения катастрофическая. Её слова дополнила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«В регионах люди сидят в длинных очередях по нескольку часов и это несмотря на электронную запись. Не хватает специалистов, а в 17 регионах вообще отсутствуют детские региональные больницы. Без федеральных средств эту проблему не решить», — передаёт её слова Федерал Пресс.

Министр отметила, что нужно принимать экстренные меры, ведь детское население страны стремительно растёт. По официальным данным, детей стало больше на 10,5%.

Напомним, в Кузбассе уровень развития медицины на хорошем уровне. В прошлом году в регионе стартовал проект «Бережная поликлиника». Новую систему опробовали в кемеровской Детской клинической больнице № 1.