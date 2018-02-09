И замы в колонии: Очередного губернатора посадили

Очередного губернатора признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Бывший глава Сахалинской области Александр Хорошавин приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Вдобавок его обязали заплатить штраф в размере 500 млн рублей, передаёт Российская газета.

Отмыванием денег занимались и его бывшие заместители — Андрей Икрамов и Сергей Карепкин. Их суд приговорил к 9,5 и 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязали заплатить штрафы в размере 176 и 4 млн соответственно.

Подсудимые лишены госнаград и не имеют права занимать госдолжности на протяжении пяти лет (Хорошавин) и трех лет (Икрамов и Карепкин).

В начале февраля мы рассказали о решении суда в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорили к 8 годам колонии.

Отметим, в Кузбассе уже который год длится судебный процесс в отношении заместителей губернатора и следователей. Следствие подозревает заместителей губернатора Александра Данильченко и Алексея Иванова, начальницу департамента АКО Елену Троицкую, бывшего главу СУ СК по региону Сергея Калинкина, бизнесмена Александра Щукина и его доверенное лицо Геннадия Вернигора, а также ещё двух сотрудников следственного комитета в вымогательстве 51% акций шахты «Разрез Инской» у Антона Цыганкова.