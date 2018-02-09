Демократии не хватает: Cобчак назвала основные проблемы России

На этой неделе кандидат в президенты России Ксения Собчак посетила США.
На одном из выступлений, она назвала основные проблемы страны. По её мнению, развитию РФ мешает коррупция, плохая защита собственности и лёгкие нефтяные деньги.Она подчеркнула, что Россия – это настоящий рай для коррупционеров, передаёт РИА Новости.
«Экономический рост не принес демократии в Россию. Тому три причины. Прежде всего, нефтяные деньги… Мы не заработали эти деньги тяжелым трудом, нужно научиться уважать достоинство труда", — сказала Собчак, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке. - Кроме того, эти средства идут в потребление, а не в инвестиции, которые остаются на уровне 18-20 % ВВП, то есть значительно ниже, чем в поздние советские годы».
Ранее мы рассказали, что Ксения Собчак оказалась самым богатым кандидатом в президенты.
novokuznetsk.su
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