Демократии не хватает: Cобчак назвала основные проблемы России

«Экономический рост не принес демократии в Россию. Тому три причины. Прежде всего, нефтяные деньги… Мы не заработали эти деньги тяжелым трудом, нужно научиться уважать достоинство труда", — сказала Собчак, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке. - Кроме того, эти средства идут в потребление, а не в инвестиции, которые остаются на уровне 18-20 % ВВП, то есть значительно ниже, чем в поздние советские годы».