Юрист: Россиян не известят о суде над ними и не дадут возможности обжаловать приговор

Новая судебная реформа призвана освободить судей от лишней бумажной волокиты, но при этом осложнит жизнь россиян.
Как рассказал эксперт Росбалта, кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов, предложенные способы просто неприемлемы - россиян перестанут извещать о суде над ними и усложнят процедуру обжалования приговора.
«Предлагается освободить суды от необходимости мотивировать собственные решения, поскольку якобы в большинстве случаев этого не требуется, а те, кто захочет получить мотивировку, могут попросить об этом суд.
Это очень странная логика, потому что возможности попросить мотивированные решения окажутся достаточно ограничены. Насколько следует из поправок, это можно сделать только на стадии рассмотрения дела в первой инстанции, но желание об обжаловании может возникнуть позже.
Процессуальные кодексы позволяют обжаловать судебные акты в течение определенного срока. И как действовать, если мотивировочное решение не было запрошено, а необходимость в нем возникла позже, совершенно непонятно», — сообщил юрист.
Дамир Гайнутдинов отметил, что нововведение затруднит возможности для обжалования абсолютно всех судебных решений, включая «политические». Вряд ли нововведение продиктовано именно желанием властей ограничить возможности пересмотра именно «политических» дел, однако «политики» пострадают вместе с остальными гражданами.
Столь же спорным выглядит и предложение освободить суды от необходимости рассылки повесток.
«Это тоже неоднозначное, сомнительное решение, потому что я предвижу, что суды и госорганы будут злоупотреблять этой возможностью для того, чтобы избежать привлечения действительно заинтересованных лиц, не направляя им уведомления. Предвижу риски для ответчиков по гражданским делам, которые не будут уведомлены о рассмотрении дел и узнают фактически о нем после того, как решение будет вынесено, и вынуждены будут обжаловать его уже в апелляционном порядке. И потом, участники же судебных процессов не смогут получить мотивированное решение, потому что срок его запроса будет уже пропущен к тому времени», — констатировал Гайнутдинов.
novokuznetsk.su
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