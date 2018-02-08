Юрист: Россиян не известят о суде над ними и не дадут возможности обжаловать приговор

«Предлагается освободить суды от необходимости мотивировать собственные решения, поскольку якобы в большинстве случаев этого не требуется, а те, кто захочет получить мотивировку, могут попросить об этом суд.

Это очень странная логика, потому что возможности попросить мотивированные решения окажутся достаточно ограничены. Насколько следует из поправок, это можно сделать только на стадии рассмотрения дела в первой инстанции, но желание об обжаловании может возникнуть позже.

Процессуальные кодексы позволяют обжаловать судебные акты в течение определенного срока. И как действовать, если мотивировочное решение не было запрошено, а необходимость в нем возникла позже, совершенно непонятно», — сообщил юрист.