«Год рекультивации»: власти Кузбасса пообещали ужесточить требования к угольщикам

Требования к выдаче лицензий на добычу угля ужесточаются. Об этом заявил замгубернатора Кузбасса Евгений Хлебунов, пишет “Интерфакс”.

По словам чиновника, определены три критерия, по которым компания может получить лицензию. Это необходимость продления срока службы предприятия, ценная марка добываемого угля, закрытие старых предприятий.

По мнению замгубернатора, такое ограничение является существенным.

Как отметил Евгений Хлебунов, сегодня угольные участки выставляются на аукцион только “руководствуясь этими критериями«.

Он также подчеркнул, что торги по угольным участкам в Кузбассе продолжатся только после оценки региона с точки зрения сейсмики и “очагов социальной напряженности». Оценку завершат не ранее, чем к июлю этого года.

В феврале в регионе стартует проверка всех выданных ранее лицензий.

Замгубернатора сообщил также, что 2018 год пройдёт «под флагом рекультивации».