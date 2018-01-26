ТРЦ «Сити Молл» дарит подарки молодожёнам

Свадьба – это самый трогательный, волнующий и прекрасный день в жизни каждого человека. Вместе с ТРЦ «Сити Молл» ваш главный день станет особенным.

17 февраля будем поздравлять молодожёнов, и дарить им подарки в честь Дня святого Валентина. Главный приз сертификат на 20 000 рублей на покупки в ТРЦ «Сити Молл», а также подарки для всех участников!

В конкурсе могут принять участие молодожёны, у которых регистрация брака состоится 17 февраля 2018 года. Чтобы подать заявку, вам необходимо позвонить по телефону 200-481 до 16.02.18 с 10:00 до 17:00, назвать дату и время регистрации брака, фамилию будущей семьи и контактный телефон. Также зарегистрироваться можно в группе во «ВКонтакте», оставив сообщения со своими данными под постом.

Приглашаем всех молодожёнов поймать стрелу удачи! Встречаемся 17 февраля в 15:00 (сцена). ТРЦ «Сити Молл», ул. Кирова 55

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