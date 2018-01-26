«Нужно спокойно, не торопясь, расслабить мышцы»: Кузнецов о скандале вокруг «Горкомсервиса»

В Новокузнецке разгорелся скандал вокруг компании «Горкомсервис». Напомним, эта компания занимается организацией работы муниципальных бань в городе, устройством муниципальных платных стоянок, содержанием штрафстоянок и тд.

До декабря 2017 года нареканий на работу Ирины Демченко (директор компании с 2015 года) не было. Наоборот, её даже хвалили – она смогла отремонтировать баню в Кузнецком районе и открыть некогда закрытую баню в Абагуре. Она активно развивала бизнес, несмотря на убыточность бань, ведь тарифы для населения (150-200 рублей за час) не покрывают их себестоимости.

Покрыть дефицит помогали платные стоянки у «Глобуса» и БЦ «Сити», планировалось открыть ещё одну у «Ники». Но 8 декабря, когда Ирина Демченко была на больничном из-за сломанной ноги, её попытались уволить.

По словам заместителя главы Новокузнецка Андрея Федорчука, директор компании долгое время не платила налоги и накопила долг в размере 2 068 807 рублей. Поэтому для оценки её деятельности была создана специальная комиссия и проведены проверки, которые доказали неэффективность работы руководства предприятия.

На должность директора компании назначили некую М.С. Стрельникову, но Ирина Демченко заявила, что процедура трудоустройства при этом была «проведена некорректно» и обратилась в прокуратуру, сообщает «Кузнецкий рабочий».

Эту ситуацию прокомментировал мэр Сергей Кузнецов в прямом эфире программы «Утро с мэром».

«Всё, что люди говорят, надо внимательно слушать. Если есть проблема – нужно спокойно, не торопясь, расслабить мышцы и разобраться в ситуации. А ситуация вокруг «Горкомсервиса» оказалась непростая. Что из себя представляет это предприятие? Там есть штрафные стоянки, служба эвакуации и бани, конечно же. Есть касса и субъективный подход в некоторых управленческих вопросах. Налоговая недоимка более 10 млн рублей, есть финансовые и управленческие нарушения. Расценки, по которым работают наши учреждения - бани, стоянки, установленный шлагбаум и тд,. Они не прошли через Совет народных депутатов и были определены субъективным фактором. И много других вопросов – кассовые сборы, наличка, хождения. Демченко сама по себе хорошая и трудолюбивая, но ей не хватает граматёжки. А честолюбия, стараний и амбиций у неё чересчур, самодостаточность есть, которой не хватает нашим руководителям. Но здесь нашла коса на камень. Те люди, которые захотели направить её, они палку перегнули. Пришли и начали ей грубить. Вот и началось противостояние. Сейчас я всё уладил. Она как работала, так и будет работать. Мы направили туда объективную проверку и обратились в правоохранительные органы, чтобы они могли рассудить, что там происходит», — честно рассказал глава Новокузнецка.