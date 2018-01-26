Прогноз эксперта: число чиновников снизится на треть за шесть лет

«Одна из ключевых вещей — цифровое государство. Это оцифровка многих процессов, и в связи с этим возможно без контакта с контрольными органами, по сути, позволит выполнять многие функции. Будь то анализ налоговой отчетности или какой-то другой. То есть на основе больших данных. Это обстоятельство и все другие меры, связанные с анализом функций, позволяют нам добиться на треть уменьшения чиновников в стране за шесть лет. Мы сделали оценки, то есть у нас есть расчеты, мы считаем, это возможно», — считает эксперт.