Подарок к 400-летию: горожанка рассказала, как Новокузнецку избавиться от депрессии

В редакцию Novokuznetsk.su обратилась горожанка Анастасия и предложила в честь юбилея города высадить 400 молоденьких деревцев в Центральном районе.

«Впереди 400-летие, почему бы не посадить молодые деревца в сквере им. Выпова? У нас часто говорят, что город депрессивный. Нужно менять стереотип. Нужно украшать город, садить деревья, убрать эту унылость, сделать больше клумб, чтобы цветы были везде. Насадить шиповника, сирени, жасмина, черемухи - пусть себе цветут и горожанам радостно», — предложила новокузнечанка.

Ранее мэр Сергей кузнецов рассказал, почему снежные городки были в этом году такие унылые.