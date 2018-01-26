Недооценили угрозу: глава «Лукойла» рассказал о проблемах из-за «кремлёвского доклада»

«Кремлёвский доклад» опубликованный США принёс большие потери российским бизнесменам. О возможных проблемах с кредитами рассказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

По его словам, опасность попадания в «кремлёвский доклад» в «Лукойле» ещё не оценили. Уже сейчас бизнесмен потерял 226 млн долларов своих активов (больше других российских миллиардеров), после публикации американского документа.

«Принципа формирования этого списка я не понимаю. Конечно, это не влечет ничего хорошего, ведь «Лукойл» работает на глобальном рынке. Наши партнеры станут тщательней подходить к сделкам с нами», — передаёт его слова Интерфакс.

Ранее мы рассказали, что в «кремлёвский доклад» попал бизнесмен из Кузбасса.