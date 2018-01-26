Солидарность: американец развернул на трибуне российский флаг на открытии Олимпиады

Накануне, 9 февраля, в корейском Пхёнчхане была торжественно открыта Олимпиада-2018. Российские спортсмены в очень сокращённом составе будут участвовать в играх под нейтральным флагом.

Допинговый скандал сильно ударил по репутации отечественного спорта и многих просто не пустили на соревнования.

В поддержку нашим спортсменам, американский болельщик Филип Вахуда, развернул российский флаг во время самой церемонии открытия, прямо на трибуне. Многие пользователи соцсетей восхитились смелостью и поддержали его инициативу.

По словам болельщика, он просто хотел проявить солидарность с нашими спортсменами, передаёт RT.