Солидарность: американец развернул на трибуне российский флаг на открытии Олимпиады

Накануне, 9 февраля, в корейском Пхёнчхане была торжественно открыта Олимпиада-2018. Российские спортсмены в очень сокращённом составе будут участвовать в играх под нейтральным флагом.
Допинговый скандал сильно ударил по репутации отечественного спорта и многих просто не пустили на соревнования.
В поддержку нашим спортсменам, американский болельщик Филип Вахуда, развернул российский флаг во время самой церемонии открытия, прямо на трибуне. Многие пользователи соцсетей восхитились смелостью и поддержали его инициативу.
По словам болельщика, он просто хотел проявить солидарность с нашими спортсменами, передаёт RT.
«Неприятно, когда ты четыре года упорно работаешь ради Олимпиады, а затем тебя лишают права представлять свою страну без твоей собственной вины. Я понимаю, почему спортсмены чувствуют себя отшельниками. Думаю, они заслуживают поддержку, так же как и все команды», — заявил Вахуда.
novokuznetsk.su
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