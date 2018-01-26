Идите в бизнес: Мединский объяснил библиотекам, как нужно зарабатывать

Министр культуры РФ Владимир Мединский уверен, что каждое учреждение должно своими силами и средствами повышать доходы. В минувшую пятницу министр выступал на выездном заседании коллегии министерства в Санкт-Петербурге, где рассказал руководителям библиотек, как нужно зарабатывать деньги, передаёт Независимая газета.

«В библиотеку не должны просто приходить читать. Это же общественное пространство, которое должно работать. Число посетителей, которые приходят поработать в библиотеке, будет снижаться. А как приводить новых посетителей? Проводить лекции, конкурсы, обсуждения, выступления, дискуссионные клубы», — считает он.

В пример он привёл несколько коммерческих компаний, которые успешно организуют платные лекции писателей, продавая на них билеты по 3 — 5 тысяч рублей. Он предложил проводить такие встречи в стенах библиотек. Так, по его мнению, в выигрыше окажутся все.

Напомним, эксперты прогнозируют, что после президентских выборов, Владимир Мединский может покинуть свой пост.