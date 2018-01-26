Убрать нельзя оставить: в Новокузнецке решается судьба легендарного въездного знака

На этой неделе стартовал опрос о дальнейшей судьбе легендарного въездного знака «Новокузнецк дважды орденоносный».

У горожан решили спросить, нужно ли восстанавливать памятник или же лучше его демонтировать, а ордена перенести со старого въездного знака на новую стелу.

В опросе уже приняло участие более 100 человек. Многие просят создать точную копию въездного знака и установить её на прежнем месте.

Повлиять на судьбу легендарного въездного знака можно до 1 марта.

Ранее мы сообщили, что глава Новокузнецка против сноса памятника, он предложил несколько вариантов развития ситуации.