Скандала ради: на встрече Грудинина с избирателями произошла драка

В минувшую пятницу кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин приехал в Нижний Новгород для встречи со своими избирателями. В ходе его выступления, двое неизвестных начали ему мешать и выкрикивать лозунги. Другие собравшиеся попытались вывести хулиганов из зала, в итоге получилась драка, передаёт РИА Новости.

По словам руководителя пресс-службы КПРФ депутата Госдумы Александра Ющенко, зачинщиков драки доставили в районный отдел полиции. Депутат считает, что неизвестные хотели спровоцировать скандал, но им этого не удалось. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство»

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